Татарстанцы в два раза чаще стали защищать недвижимость от мошенников

С начала года жители Татарстана установили более 95 тыс. запретов на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было оформлено около 40 тыс. таких ограничений.

По числу поданных заявлений республика вошла в топ-5 регионов России — лидируют Московская область (296 тыс.), Москва (271 тыс.), Санкт-Петербург (141 тыс.) и Краснодарский край (132 тыс.).

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров отметил, что запрет на сделки без личного участия — эффективный способ защиты от мошенников. Рост обращений, по его словам, связан с повышением информированности граждан, а также с ответной реакцией на участившиеся и более изощренные попытки мошенничества. Услуга доступна в Росреестре и через МФЦ, срок ее действия не ограничен, а снять запрет можно только при личном обращении собственника. Специалисты рекомендуют использовать этот инструмент всем владельцам недвижимости.