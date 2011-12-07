В Татарстане проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.1 и 2 октября в Татарстане в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне состоится проверка систем речевого и экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении ЧС.В понедельник, 1 октября с 9.00 до 10.20 в Казани и Верхнеуслонском районе запустят установки систем оповещения «ИДИС». Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».В этом же день на один час (с 9 до 10 утра) в Казани и во всех районах республики сработают установки систем речевого оповещения РСУ-300 с аналогичным текстом сообщения.Помимо этого, 1 октября с 9.30 до 10.30 будет проведено оповещение всех сотрудников крупных опасно-производственных объектов республики через локальные системы оповещения. С девяти утра этого же дня произойдет перехват трансляций телеканала «Татарстан - Новый век» и местных радиостанций.2 октября проверять техническое состояние электросирен будут без запуска.