В России запустят отечественный аналог TikTok

В России запустят аналог популярного китайского приложения для создания вертикальных видео TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», занимающегося его разработкой.

Приложение будет ориентировано на создание вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Зрители смогут просматривать ролики в персональной ленте. Разработка называется Yappy и уже доступна в AppStore, но в закрытом бета-тесте, в котором принимают участие блогеры.

«Приложение уже прошло главные этапы тестирования, сейчас идут финальные доработки», — заявил гендиректор холдинга Александров Жаров.

Бюджет приложения не озвучивается. Новую платформу планируют запустить уже этой зимой.