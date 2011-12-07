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В России запустят отечественный аналог TikTok

Приложение будет называться Yappy.

В России запустят аналог популярного китайского приложения для создания вертикальных видео TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», занимающегося его разработкой.

Приложение будет ориентировано на создание вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Зрители смогут просматривать ролики в персональной ленте. Разработка называется Yappy и уже доступна в AppStore, но в закрытом бета-тесте, в котором принимают участие блогеры.

«Приложение уже прошло главные этапы тестирования, сейчас идут финальные доработки», — заявил гендиректор холдинга Александров Жаров.

Бюджет приложения не озвучивается. Новую платформу планируют запустить уже этой зимой.

КВ
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