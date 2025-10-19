Казанский «Зенит» «всухую» обыграл «Динамо»

19 октября 2025  22:34
Автор:
Эдгар Витковский

«Зенит» взял старт в Суперлиге с «сухой» победы над московским «Динамо», встреча в столице завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21). Михаил Лабинский завершил матч с 15 очками, реализовав 52% атак – он стал лучшим бомбардиром поединка. Блок остался за «Зенитом» (11-5), причём по три очка на блоке набрали Дмитрий Волков и Артём Вольвич. На подаче казанцы также были успешнее – 7-1.

23 октября «Зенит» на своей площадке примет «Горький», который стартовал в Суперлиге с сенсационной победы над «Белогорьем» – 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).

