Казанский «Зенит» «всухую» обыграл «Динамо»

«Зенит» взял старт в Суперлиге с «сухой» победы над московским «Динамо», встреча в столице завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21). Михаил Лабинский завершил матч с 15 очками, реализовав 52% атак – он стал лучшим бомбардиром поединка. Блок остался за «Зенитом» (11-5), причём по три очка на блоке набрали Дмитрий Волков и Артём Вольвич. На подаче казанцы также были успешнее – 7-1.

23 октября «Зенит» на своей площадке примет «Горький», который стартовал в Суперлиге с сенсационной победы над «Белогорьем» – 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).