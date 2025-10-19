Прожиточный минимум в РТ планируют увеличить до 16 тысяч рублей в 2026 году

19 октября 2025  14:16

Правительство Татарстана рассматривает вопрос о повышении прожиточного минимума в республике на 2026 год. Согласно проекту постановления, величина прожиточного минимума может быть установлена в размере 16 098 рублей на душу населения, что на 1 025 рублей превышает показатель текущего года.

Для отдельных социально-демографических групп предлагается установить следующие значения: для трудоспособного населения — 17 547 рублей, пенсионеров — 13 844 рубля, детей — 15 615 рублей. В настоящее время документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что в случае утверждения нового размера прожиточного минимума рост этого социального стандарта в Татарстане продолжится. В 2025 году величина прожиточного минимума была установлена на уровне 15 073 рубля, что почти на 2 тысячи рублей превышало показатели 2024 года.

