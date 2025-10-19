В РТ за 9 месяцев 2025 года возбуждено 109 уголовных дел об убийствах

19 октября 2025  14:39

За первые девять месяцев 2025 года в Татарстане было возбуждено 109 уголовных дел по факту убийств. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, раскрываемость данного вида преступлений сохраняется на уровне 100%.

Аналогичный показатель эффективности демонстрируется и по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — все 46 зарегистрированных преступлений раскрыты. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 83 таких преступления. Также отмечается снижение числа изнасилований при стопроцентной раскрываемости.

Кроме того, в текущем году завершено расследование 52 уголовных дел о 112 преступлениях прошлых лет, из которых 39 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

