Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане 20 октября

В ночные и утренние часы 20 октября на территории Татарстана, включая Казань, ожидается образование тумана. О неблагоприятных погодных условиях сообщает Гидрометцентр республики.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ рекомендует водителям и пешеходам соблюдать повышенные меры предосторожности. Автомобилистам следует снизить скорость движения, избегать резких маневров, обгонов и перестроений, строго соблюдать дистанцию.

Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части, выбирать хорошо освещенные участки дорог и использовать световозвращающие элементы на одежде.