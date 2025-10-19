Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане 20 октября

19 октября 2025  16:59

В ночные и утренние часы 20 октября на территории Татарстана, включая Казань, ожидается образование тумана. О неблагоприятных погодных условиях сообщает Гидрометцентр республики.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ рекомендует водителям и пешеходам соблюдать повышенные меры предосторожности. Автомобилистам следует снизить скорость движения, избегать резких маневров, обгонов и перестроений, строго соблюдать дистанцию.

Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части, выбирать хорошо освещенные участки дорог и использовать световозвращающие элементы на одежде.

