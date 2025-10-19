Казанский УНИКС одержал пятую победу подряд

УНИКС продлил победную серию на старте Единой лиги ВТБ до пяти игр, обыграв на домашнем паркете «Локомотив-Кубань» – 74:63 (22:18; 16:11; 11:21; 25:13). Лучшим игроком у казанцев стал Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл. Центровой завершил встречу с 21 очком, собрал 11 подборов, три перехвата и два блок-шота. Защитник Си Джей Брайс и разыгрывающий Пэрис Ли сделали по пять результативных передач, причём ли реализовал три из семи бросков из-за дуги.

УНИКС по-прежнему единолично возглавляет таблицу, обгоняя ЦСКА и МБА-МАИ на одну победу. 22 октября казанцы дома примут «Автодор», идущий восьмым.