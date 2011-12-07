Татарстан получил сертификат на 40 пианино для музыкальных школ РТ

Президент РТ Рустам Минниханов встретился в Москве с министром промышленности и торговли РТ Денисом Мантуровым, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Министр отметил, что республика — один из важнейших промцентров страны.

В прошлом году, несмотря на пандемию, индекс обрабатывающего производства в Татарстане продемонстрировал стабильность, а объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производство» за январь–ноябрь 2020 г. показал рост более чем на 1,6% (101,5%).

Стороны также обсудили вопрос увеличения объема финансирования субсидии на возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2017 № 496 и поддержки предприятий РТ из «листа ожидания».

В финале встречи Мантуров вручил Минниханову сертификат на получение 40 пианино марки «Мелодия» для оснащения детских музыкальных школ в рамках национального проекта «Культура».

Также республика получила сертификат на получение спортинвентаря отечественного производства: 2 аппаратно-программных комплексов «стань чемпионом», 4 спортивных комплектов «спортивная борьба», 10 спортивных комплектов «Байдарки», 30 сноубордов, 600 хоккейных клюшек.