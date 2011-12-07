Капитальный ремонт в 2021 году проведут в 295 домах Казани. На эти цели выделено 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба исполкома.

По словам мэра города Ильсура Метшина, за последние 10 лет в столице РТ отремонтировали 3 200 многоквартирных домов.

«Это большой объем жилого фонда столицы Татарстана, мы наконец-то дошли до двухэтажек», — сказал Метшин.

Речь идет о домах Приволжского района Казани, расположенных по улице Авангардная. Прежде в микрорайоне был благоустроен небольшой парк «Авангард». После этого его жители обратились с просьбой провести капремонт двух домов 1960 года постройки. Всего в каждой двухэтажке по 16 квартир.

В связи с этим в них заменили кровля и систему канализации. После завершения отопительного сезона в домах приступят к остальным работам на инженерных сетях. Тогда же отремонтируют фасады зданий, заменят перила и переоборудуют лестницы в подъездах.