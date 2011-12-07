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В Татарстане возобновили бесплатную доставку продуктов пенсионерам

Заявку на доставку жители Татарстана могут оставить, позвонив по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11.

В Республике Татарстан вновь стартовала Общероссийская акция по оказанию помощи «Мы вместе» по безвозмездной доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов пожилым людям, сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Заявку на доставку жители Татарстана могут оставить, позвонив по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11. Кроме людей преклонного возраста с такой просьбой о помощи к волонтерам могут обратиться также и другие жители Татарстана, находящиеся в группе риска: маломаломобильные граждане, лица с хроническими заболеваниями и одинокие татарстанцы старшего возраста.

Заявки планируется выполнять в течение 3-х дней. 

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