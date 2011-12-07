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В Казани открылась выставка, посвященная чайной культуре

Почему один и тот же чай в России называют черным, а в Китае – красным? Это и многое другое можно узнать на выставке, открывшейся в усадьбе Кушаевых Старо-Татарской слободы.
Экспозиция позволяет познакомиться не только с различными видами и сортами чая, но и узнать особенности культуры чаепития в разных странах, среди которых Китай, Япония, Англия, Россия. Отдельное внимание уделяется традициям татарского чаепития.
КВ
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