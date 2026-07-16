АИ-98 стал лидером роста цен на топливо в Татарстане

С 7 по 13 июля в Татарстане сильнее всего выросла цена на бензин марки АИ-98 и выше. По данным Росстата, его средняя стоимость за неделю увеличилась на 4,53 рубля – до 98,40 рубля за литр (неделей ранее было 93,87 рубля).



Другие марки подорожали значительно скромнее: АИ-95 прибавил 10 копеек (73,85 рубля), АИ-92 – 13 копеек (68,11 рубля). Дизельное топливо выросло на 8 копеек – до 81,65 рубля. В итоге средняя цена литра топлива в республике увеличилась на 19 копеек и составила 71,34 рубля.