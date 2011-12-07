Следком РТ возбудил уголовное дело по халатности на сотрудников исполкома Казани

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий рассказал, что из-за халатности некоторых сотрудников исполкома могло произойти разрушение домов в центре Казани. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Выяснилось, что в 2017 году исполком столицы РТ разрешил строительство жилого дома на улице Лево-Булачная. Однако, при проектировании не было учтено, как строительство нового фундамента скажется на состояние двух рядом стоящих многоквартирных домов. В документации застройщика не было расчетов по обеспечению их прочности, что привело к трещинам и угрозе жизни и здоровью жильцов этих многоэтажек.

Теперь во данному факту следственным комитетом Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.