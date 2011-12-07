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Сегодня в Татарстане стартует кино под открытым небом

Начиная с сегодняшнего вечера и до конца августа у жителей и гостей Республики Татарстан появилась уникальная возможность бесплатно посмотреть кино на большом экране, причем бесплатно и на открытом воздухе.

Проект называется: «Киноавгуст» под открытым небом». Кинопоказы в рамках этого проекта будут проходить по средам и четвергам, начало сеансов — в 19.30, сообщает пресс-служба «Татаркино».

Организатором культурных мероприятий выступило ГБУ «Татаркино» и Министерство культуры РТ.  

Премьера состоится сегодня, в сквере им. Василия Аксенова, что расположен за кинотеатром «Мир». Зрителей ждет интерактивная музыкальная программа, викторина, организаторы обещают публике приятные сюрпризы. 

Затем ей представят российскую комедию о трех влюбленных парах разных национальностей «Счастья! Здоровья!» 

По четвергам кино под открытым небом можно будет посмотреть и в жилых массивах Казани. 30 июля кино покажут в ЖК Царево Village, 4 августа — в ЖК «Весна», 6 августа — в ЖК «ART City», 11 августа — в ЖК «Журавли». 13 августа уличные кинопоказы пройдут в ЖК «Сокольники», 18 августа в ЖК «Царево Village», 20 августа — в ЖК «Весна», 25 августа в ЖК «ART City».

По субботам кинопоказы пройдут и в Старо-татарской слободе. 

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