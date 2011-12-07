В РТ «КАМАЗ» столкнулся лоб в лоб с «Шевроле», двое скончались

На трассе в Татарстане произошла авария с самосвалом. Двое скончалась на месте, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло накануне около 21:30 вечера на трассе Казань — Елабуга неподалеку от деревни Хлыстово. Там водитель большегруза «КАМАЗ» столкнулся лоб в лоб с «Шевроле», чьи госномера указывали на Башкортостан.

В результате оба автомобиля улетели в кювет, а у иномарки вырвало двигатель. Как сообщили очевидцы, «от легковушки практически ничего не осталось». Троих участников аварии удалось госпитализировать, а двоих спасти не удалось. Мужчина и женщина скончались на месте.