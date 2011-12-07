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В Татарстане готовы обучить бесплатно будущих аналитиков

В Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета открывается набор слушателей на бесплатный образовательный онлайн-курс «Системный аналитик», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Обучение в формате онлайн начнется 10 августа. В течение полугода участники проекта изучат теоретические основы своей будущей профессии, а затем под руководством наставников приступят к практическим заданиям. К концу учебы учащиеся должны научиться моделировать бизнес-процессы и применять полученные знания в системном анализе на практических примерах. 

Желающим обучиться профессии аналитика необходимо обладать базовыми знаниями в области программирования, предупреждают организаторы онлай-курсов. 

КВ
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