В Татарстане готовы обучить бесплатно будущих аналитиков

Обучение в формате онлайн начнется 10 августа. В течение полугода участники проекта изучат теоретические основы своей будущей профессии, а затем под руководством наставников приступят к практическим заданиям. К концу учебы учащиеся должны научиться моделировать бизнес-процессы и применять полученные знания в системном анализе на практических примерах.

Желающим обучиться профессии аналитика необходимо обладать базовыми знаниями в области программирования, предупреждают организаторы онлай-курсов.