Виртуальная выставка «Пусть всегда будет детство!» открылась в Национальной библиотеке РТ. Отдел периодических изданий Национальной библиотеки РТ представил статьи из газет и журналов, которые посвящены проблемам безопасности и поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Другая часть материалов поднимает актуальные вопросы роли семьи в воспитании и сохранения здоровья детей. Также в виртуальной экспозиции можно увидеть периодические издания для юных читателей из фонда библиотеки.