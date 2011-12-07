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Виртуальная выставка «Пусть всегда будет детство!» открылась в Национальной библиотеке РТ

Экспозиция приурочена к Международному дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Виртуальная выставка «Пусть всегда будет детство!» открылась в Национальной библиотеке РТ. Отдел периодических изданий Национальной библиотеки РТ представил статьи из газет и журналов, которые посвящены проблемам безопасности и поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Другая часть материалов поднимает актуальные вопросы роли семьи в воспитании и сохранения здоровья детей. Также в виртуальной экспозиции можно увидеть периодические издания для юных читателей из фонда библиотеки.

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