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Две иномарки столкнулись в Казани

ЧП обошлось без серьезных последствий.

29 июня, около двух часов дня, 27-летний мужчина, находившийся за рулем автомашины марки Ford Focus, столкнулся с иномаркой Kia Rio. Инцидент произошел возле дома № 23 на ул. Магистральной.Согласно предварительным сведениям, предоставленным пресс-службой МВД по РТ, водитель «американца» нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу «корейцу». Вследствие аварии 33-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении Kia Rio, получила закрытые повреждения тканей в области груди.

КВ
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