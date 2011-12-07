Две иномарки столкнулись в Казани

29 июня, около двух часов дня, 27-летний мужчина, находившийся за рулем автомашины марки Ford Focus, столкнулся с иномаркой Kia Rio. Инцидент произошел возле дома № 23 на ул. Магистральной.Согласно предварительным сведениям, предоставленным пресс-службой МВД по РТ, водитель «американца» нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу «корейцу». Вследствие аварии 33-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении Kia Rio, получила закрытые повреждения тканей в области груди.