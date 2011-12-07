Фонд «Возрождение»: 10 лет труда команды Минтимера Шаймиева

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил коллективу некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» благодарность Президента Республики Татарстан - за большой вклад в сохранение и воссоздание объектов исторического и культурного наследия РТ.

В торжестве принимали участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель директора Департамента международных отношений МИД РФ, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и др. Также были приглашены благотворители, инвесторы, участники всех проектов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

С приветственным словом к собравшимся обратился Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

Он отметил: «Нам выпала историческая миссия - сохранить богатое культурное наследие, приумножить и передать молодому поколению многовековой опыт межнационального и межконфессионального мира. К традиционным ценностям согласия и взаимопонимания в столетнюю историю республики мы внесли новое для нас понятие - «Возрождение». Это возрождение исторических памятников, культурных традиций и, самое главное, возрождение духовности народа и всего татарстанского общества. Пожалуй, это самый важный результат десятилетней истории фонда».

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря фонду «Возрождение» в республике есть два уникальных объекта мирового масштаба - это древний Болгар и остров-град Свияжск.

Рустам Минниханов напомнил, когда Минтимер Шаймиев завершал свою работу на посту первого Президента Татарстана, он высказал намерение взяться за эти два объекта и эта инициатива была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. «На протяжении многих лет фонд получал и федеральную, и республиканскую поддержку, - сказал Рустам Минниханов. - Но основную часть расходов и работ выполнили наши спонсоры - крупные компании, а также представители бизнеса, наши российские и зарубежные партнеры. Это огромный труд целой команды, возглавляемой Минтимером Шаймиевым».

«Минтимер Шаймиев не остановился на этом - его волнуют и другие вопросы, это развитие современной молодежи, образование детей, - сказал Рустам Минниханов. - Подтверждение тому - проект по созданию в республике сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». И проект уже реализуется!»

По словам Рустама Минниханова, сегодня опыт фонда интересен многим регионам, а также представителям федеральных структур.

Кстати

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан - фонд «Возрождение» был создан в феврале 2010 года указом Президента Татарстана.