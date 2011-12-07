Дорогу в микрорайон Подсолнухи покроют верхним слоем асфальта уже в этом году

Срок сдачи дороги в микрорайон Подсолнухи в Набережных Челнах вновь перенесли. Согласно новому графику, дорогу сдадут в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщают «Челнинские известия».

Благодаря тому, что из бюджета республики выделили дополнительные средства, дорога будет сдана уже с верхним слоем асфальта. Изначально дорожное покрытие должно было состоять только из нижнего слоя. Дорогу планировалось сдать первого сентября.

«Ситуация поменялась. Мы хотели сдавать объект в рамках лимита с нижним слоем, а сейчас выделены средства на завершение верхним слоем, сроки открытия движения в связи с этим сдвигаются», - рассказал заместитель руководителя исполкома Тукаевского района Рафаэль Игтисамов.

Также 4 октября пройдет заседание Тукаевского районного суда, на котором будет рассматриваться дело об отсрочке строительства дорожной инфраструктуры в поселке со стороны властей.

Ранее сообщалось, что жители поселка Подсолнухи писали коллективные и индивидуальные жалобы на чиновников, которые не могут отремонтировать дорогу. Одно из писем попало на стол Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.