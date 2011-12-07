Казанцам предлагают сдать изношенные шины

Автовладельцы и велосипедисты Казани теперь смогут сдать изношенные шины на переработку бесплатно, сообщают организаторы проекта «Крошка шина». Они напоминают также, что старые автомобильные покрышки не являются твердыми коммунальными отходами и их запрещено выбрасывать в мусорный контейнер во дворе дома. Более того — старые колеса относятся к отходам 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Однако такая утилизация пока осуществляется на платной основе.

В это воскресенье, 1 ноября, всем желающим предлагается сдать изношенные шины бесплатно по следующим адресам:

С 10.00 до 13.00 — на парковке гипермаркета «Леруа Мерлен» по ул. Ф. Амирхана.

С 13.30 до 16.00 — на парковке ТЦ «Мега» у главного входа в центр.

Акция продолжится 8 ноября по адресам:

С 9.30 до 12.00 — на парковке гипермаркета «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте.

С 13.00 до 16.00 — в парке им. Петрова

Кстати, как обещают организаторы, первые участники акций получат приятные автомобильные подарки.

Также в течение всего ноября можно бесплатно сдать изношенные шины на переработку в пунктах приема вторсырья «Фракция», по адресам:

ул. Ак. Завойского, д. 20, ул. Чехова, д. 57. Время приема: с 8.00 до 12.00 каждый день.

Кроме того, продолжается сбор старых велосипедных шин в пункте приема «Велодобро» по адресу ул. Баумана, 70.