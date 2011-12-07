В России появился федеральный закон о молодежной политике

Президент РФ Владимир Путин подписал документ о создании федерального закона о молодежной политики. На уровне страны теперь закреплены понятия «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты» и «специалист по работе с молодежью». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в РФ, определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации», — отмечается в документе.

По словам министра молодежи РТ Дамира Фаттахова, многие базовые принципы в закон предложены специалистами из РТ. Он также отметил, что закон необходим, чтобы увеличить эффективность работников молодежной сферы и открыть новые перспективы для взаимодействия с другими ведомствами.

«Он повлияет на зарплаты работников молодежной сферы, программы, которые мы будем реализовывать», — заметил Фаттахов.