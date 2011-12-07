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В Татарстане от COVID-19 скончались 14 медработников

12 скончавшихся от коронавируса врачей – сотрудники государственной системы здравоохранения.

В Татарстане с начала пандемии от коронавируса скончались 14 медработников, 12 из которых — представители государственной системы здравоохранения. Такие данные сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Всего в республике зафиксировано 185 случаев смерти от COVID-19: 43,7% от общего числа скончались в Центральном округе РТ, 39% — в Северо-Восточном с центром в Челнах, 4% — в Нижнекамском, 8,5% — в Альметьевске, 4,8% — в Чистополе.

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