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Эльмира Зарипова: Четверть участников любительских турниров должны составлять пожилые люди

Глава Минтруда РТ поделилась планами по привлечению пожилых людей к занятиям спортом.
Примерно четверть участников любительских состязаний в Татарстане к 2024-2025 годам должны составлять пожилые люди. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, комментируя проведение в казанском Дворце водных видов спорта республиканских соревнований по плаванию среди граждан старшего поколения «Третий возраст».«Перед нами поставлена задача добиться к 2024-2025 году обеспечения участия старшего поколения в подобных мероприятиях в размере 25% от взрослого населения», – пояснила она.«Мы принимаем людей старшего поколения со всех уголков республики. 150 человек приехали, чтобы померяться силами в таком виде спорта, как плавание. Принимают участие команды изо всех городов и районов Татарстана», – отметила глава Минсоцзащиты региона.«Это стало возможно благодаря реализации программы Президента РТ по строительству спортивных комплексов. В республике созданы условия для занятия спортом людей всех возрастов», – подчеркнула Зарипова. 
КВ
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