2 ноября детей и подростков приглашают на мастер-класс по актерскому мастерству

В дни осенних каникул, 2 ноября, благотворительный фонд «День добрых дел» проведет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству. Творческое занятие состоится по адресу ул. Калинина, 3. Начало — в 14 часов, сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Педагоги Центра детского творчества Вахитовского района Казани и участники Республиканского педагогического отряда «Импульс» в формате интерактивной театрализованной игры расскажут ребятам о секретах актерской профессии, после теоретических занятий проведут практические уроки и разыграют вместе с детьми миниатюры.

Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Для участия необходима предварительная запись по тел.: 236-65-61.

Сотрудники фонда напоминают, что обязательно использование защитных масок.