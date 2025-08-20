Сотрудники ГАИ в Казани оперативно доставили в больницу ребенка с травмой

20 августа 2025  10:33

В Казани сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь семье с маленьким ребенком. На стационарном посту «Малиновка» к инспекторам обратился 37-летний водитель автомобиля Hyundai Palisade. Мужчина объяснил, что его трехлетний сын серьезно порезал ногу об острый край профнастила, и из-за пробки они могли не успеть доехать до медицинского учреждения.

Патрульные немедленно посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами оперативно доставили их в ближайшую больницу. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД, ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, и в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

