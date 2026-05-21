Спасет ли сейчас вакцина от клещевого энцефалита?

В Татарстане от клещей с начала сезона, который стартовал в марте, всего пострадали 1,4 тыс. человек. Наибольшее число укусов зафиксировано в Казани - 309, Набережных Челнах - 149. В Альметьевском и Нижнекамском районах пострадали по 108 человек, Елабужском - 67, Зеленодольском - 50, Заинском и Нурлатском -

по 47.

Из 499 исследованных клещей возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 68 случаях, что составляет 13,6%. Гранулоцитарный анаплазмоз выявлен в четырех случаях (0,8%), моноцитарный эрлихиоз - в двух случаях (0,4%). Клещевой энцефалит не обнаружен, случаев заражения не зарегистрировано. Напомним, Татарстан входит в число регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту. Помимо РТ в перечень, направленный руководителям территориальных управлений и органов исполнительной власти, попали и другие регионы ПФО. Это Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл и Удмуртия.

В «Казанские ведомости» обратились несколько читателей, обеспокоенных тем, что в поликлиниках и даже платных медучреждениях нет вакцины против клещевого энцефалита. Или есть, но очень дорого - по 2500 рублей только за одну прививку, а всего их нужно сделать три. Разъяснить ситуацию мы попросили главного внештатного специалиста МЗ РТ по вакцинопрофилактике Дмитрия Лопушова.

- Вакцинация против клещевого энцефалита не входит в национальный календарь профилактических прививок, - отметил Дмитрий Владимирович. - Поэтому в госклиниках препарат закупают только для групп риска: лесников, охотников, работников сельского хозяйства и тех, кто сталкивается с клещами на рабочем месте. Обязательные прививки, оставшиеся невостребованными, отдают в поликлиники. Любой желающий может сделать такую прививку бесплатно, нужно только заранее записаться. Однако вакцинация проводится заблаговременно, то есть с сентября, и сейчас вакцинироваться можно, но эффективность вакцинации будет низкая. Первая прививка делается осенью, вторая - через две недели, а третья - через девять месяцев. Действует она три года, эффективность достигает 99%. Если человек по каким-то причинам не смог вовремя сделать вакцину, есть еще один вариант - вакцинация по экспресс-схеме. В таком случае после второй прививки ему нужно две недели не выезжать в лес, пока будет формироваться иммунитет. Но эффективность в этом случае составляет лишь 70%. Людям, которые желают сделать вакцинацию от клещевого энцефалита, следует дождаться поступления вакцин. А наличие вакцин от клещевого энцефалита в платных медучреждениях зависит от производителей вакцин, а проблем с их производством нет.

Напомним, если вы сами сняли клеща и не понесли его в лабораторию на проверку, следите за своим самочувствием 21 день. Первые признаки болезни могут появиться уже через неделю. Первые симптомы клещевого энцефалита легко спутать с гриппом: человек чувствует слабость, у него поднимается температура, болит голова и ломит тело. Другая болезнь, которую переносят клещи, - боррелиоз. Ее главный признак: на месте укуса появляется красное кольцевидное пятно. Боррелиоз обычно переносится легче, чем энцефалит, но тоже может привести к инвалидности, если его не лечить. Когда вы идете к врачу, обязательно скажите, что вас укусил клещ. Если клещ все еще в теле, сдайте его на анализ. Если в клеще не нашли возбудителей энцефалита или боррелиоза, можно не волноваться.

Если нашли энцефалит - нужно срочно сделать укол противоклещевого иммуноглобулина. Важно успеть в первые 72 часа после укуса. Если нашли боррелиоз - следует пропить курс антибиотиков.