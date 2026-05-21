В центре Казани ограничат движение из-за чемпионата России по велоспорту

С 2 по 6 июля в столице Татарстана введут временные ограничения для транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

На парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной) машины нельзя будет оставить с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля.

Основные перекрытия ожидаются 4 и 5 июля. Движение приостановят с 05:30 до 14:00 (4 июля) и с 05:30 до 16:00 (5 июля). Ограничения коснутся участка от пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста, а также ряда центральных улиц: Ивановский спуск, Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.

Это уже второе масштабное перекрытие центра в этом году. Первое было связано с Казанским марафоном, прошедшим в мае.