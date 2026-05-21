В центре Казани ограничат движение из-за чемпионата России по велоспорту

news_top_970_100
Город
21 мая 2026  11:31

С 2 по 6 июля в столице Татарстана введут временные ограничения для транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

На парковке Центрального стадиона (со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной) машины нельзя будет оставить с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля.

Основные перекрытия ожидаются 4 и 5 июля. Движение приостановят с 05:30 до 14:00 (4 июля) и с 05:30 до 16:00 (5 июля). Ограничения коснутся участка от пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста, а также ряда центральных улиц: Ивановский спуск, Кремлевскую, Кави Наджми, Профсоюзную, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большую Красную, Толстого, Подлужную и Жуковского.

Это уже второе масштабное перекрытие центра в этом году. Первое было связано с Казанским марафоном, прошедшим в мае.

news_right_column_240_400
Новости
Спасет ли сейчас вакцина от клещевого энцефалита?
В центре Казани ограничат движение из-за чемпионата России по велоспорту
Шумно, вкусно и по-семейному: как прошел День печати Татарстана
Шумно, вкусно и по-семейному: как прошел День печати Татарстана
Казань вошла в топ-3 городов России для трехдневных поездок в мае
Казань вошла в топ-3 городов России для трехдневных поездок в мае
Пять правил безопасного отдыха на воде
Лето без детских потерь, или Почему при пожаре не нужно звонить бабушке
Лето без детских потерь, или Почему при пожаре не нужно звонить бабушке
Глава Минэкологии РТ поздравил полярников с профессиональным праздником
«Мой папа - «железный» человек и супергерой!»