Специалисты «Метроэлектротранса» заменили свыше 1 тыс. трамвайных шпал и очистили тоннели метро

МУП «Метроэлектротранс» завершило масштабные работы по модернизации трамвайных путей и очистке тоннелей метрополитена. С начала лета специалисты предприятия заменили 1055 деревянных шпал на трамвайных путях, из них 156 — за последние две недели.

Параллельно проводился комплекс технических работ: замена 10 метров рельсов, сварка 16 стыков, установка 14 путевых тяг и подъемка 544 метров путей. Служба путевого хозяйства работает в круглосуточном режиме для поддержания инфраструктуры в исправном состоянии.

В казанском метрополитене завершена промывка 14 километров тоннелей. С помощью тоннелемоечного агрегата очищены перегоны от станции «Авиастроительная» до «Аметьево», а вручную приведены в порядок стены и лотки на станциях «Проспект Победы» и «Аметьево».

Напомним, что из 132 километров трамвайных путей Казани 70 требуют срочного обновления, включая модернизацию подстанций и кабельного хозяйства. Работы ведутся в рамках программы комплексного развития городского транспорта.