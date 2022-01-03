Спорт в массы! Как перестать ненавидеть лыжи и все-таки выйти покататься в лес

Россияне знакомятся с беговыми лыжами очень рано, еще в школе. И примерно в этом возрасте начинают ненавидеть этот вид спорта. «Долго переодеваться, трудно кататься, холодно, потом еще на математику идти, физрук заставляет пять кругов ехать»: помните всю эту атмосферу?

Я считаю, что лыжные гонки — недооцененный вид активного отдыха. И неудачный опыт катания в школе еще не повод ненавидеть лыжи. В этом тексте собраны и проанализированы самые популярные аргументы против этого спорта. Я нашла их в обсуждениях «ненавижу лыжи». Да, такие беседы существуют во «ВКонтакте».

Еще в тексте есть советы для начинающих о том, как правильно одеться и освоить базовые навыки катания. Сегодня журналист выступает и в роли эксперта: большую часть своей жизни я занималась профессиональным спортом. Можете мне доверять!

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «Белый снег»

«Переодеваться замучаешься, еще на улице дубак такой»

Да, так получилось, что снег выпадает только при холодной погоде. Поэтому лыжникам приходится мириться со стихией, а порой даже надевать три слоя одежды.

В школе на физкультуру мы все одевались как попало, нередко выходили на лыжню в пуховике до колен. Так делать категорически запрещено! Этот вид защиты от мороза сковывает движения. А еще тело начинает быстро потеть, а в таком состоянии будет легко заразиться простудными заболеваниями. Кроме того, в одежде до колен банально труднее кататься из-за массивности пуховика. Если вы войдете во вкус к этому виду спорта, то обязательно будете тренироваться с утяжелителями. Но на первый тренировках лишние тяготы ни к чему.

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «Белый снег»

Как правильно одеться, чтобы не замерзнуть и выглядеть как спортсмен

Верхняя одежда для лыжного спорта должна быть довольно обтягивающей, но при этом свободной. Присмотритесь к легким спортивным курткам в своем гардеробе, настал их черед. В качестве брюк лучше всего подойдут обтягивающие лосины: модные оверсайз-брюки оставьте для прогулок по городу. Лыжники носят узкие брюки, потому что широкая ткань влияет на аэродинамику и замедляет спортсмена из-за сопротивления ветра.

Важный этап — термобелье. Два слоя одежды не дают спортсменам замерзнуть. Тут все просто — подойдет любое термобелье – и специализированное для спорта, и повседневное с рынка. Главное, чтобы первый слой был не слишком теплым.

При выборе одежды проведите небольшой тест. Наденьте куртку и брюки и сделайте несколько разминочных упражнений, например, наклонитесь вперед, разведите руки в стороны, выполните приседания и выпады. Если вам удобно, то в этом аутфите можно отправляться на тренировку.

Первое, что мерзнет у лыжника, независимо от уровня катания, — это пальцы рук и ног. Это происходит из-за особенностей кровообращения при физической нагрузке. Поэтому выбирайте перчатки теплее, чем хочется. Не надевайте перчатки, которые вам впритык, лучше берите на размер больше.

Фото: © kinopoisk.ru; кадр из фильма «Белый снег»

«У меня нет лыж!»

Нет инвентаря? И это не проблема — можно взять лыжи напрокат в любом стадионе Казани. А если решились купить лыжи, то вот несколько советов по подбору.

Прогулочные лыжи, то есть непрофессиональные, подбираются в диапазоне на 15-25 см больше собственного роста. Лучше возьмите пару без «насечек» — бугорков на скользящей паре лыж. На таких лучше скольжение, с горки покатитесь быстрее. Правда, забираться на нее будет труднее, но зато вы быстрее станете сильнее физически. Лыжные палки возьмите по плечу: такой диапазон высоты считается самым удобным для классического хода.

Не надо гнаться за лыжными брендами, мазями и парафинами для профессиональной подготовки инвентаря. Все это, безусловно, очень важно, если вы соревнуетесь на гонках и занимаетесь каждый день. Но для новичка, который только учится ходить на лыжах, коньковая пара фирмы FISHER как у Фуркада — бессмысленная трата денег. Более того, кататься на них будет труднее.

Фото: © pixabay.com

«Да я сдохну на этих лыжах через десять метров»

Возможно, вы действительно не в самой лучшей физической форме — но это еще не повод ненавидеть тренировки. Чаще всего лыжники совершают одну ошибку: слишком быстро стартуют, не рассчитывая сил, а к концу дистанции задыхаются. Скорее всего, встав на лыжи вы тоже попадете в эту уловку дьявола и потратите все силы на первых минутах катания.

Чтобы такого не случилось, следите за пульсом. Это самый объективный показатель нагруженности организма. У лыжников — новичков пульс не должен превышать 100 ударов в минуту.

Если нет фитнес-браслета или пульсометра, замеряйте удары сердечной мышцы самостоятельно. Это нетрудно, вам понадобится всего 15 секунд и умение считать. Нащупайте пульс на запястье: на лучевой артерии, которая находится между косточкой и сухожилием со стороны большого пальца. Засеките 15 секунд и подсчитайте количество ударов. Полученное число умножьте на четыре. Если получилось больше ста — сбавьте темп.

Фото: © pixabay.com

О том, как освоить правильную технику, мы не будем говорить – на эту тему есть много видео на «Ютубе». Такую информацию лучше воспринимать визуально, чтобы видеть, как выполняют упражнение и пытаться повторить.

Сильно комплексуете по поводу своей физической формы? Начинайте тренироваться самостоятельно, просто выходя на лыжные прогулки. Начинайте с малого и не ставьте большие цели сразу: спорт — это форма удовольствия, а не самоуничижения.