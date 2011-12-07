«Барс» вырвался вперед в серии с «Соколом»

Пятый матч серии 1/8 финала Кубка Петрова между «Соколом» и «Барсом» в Красноярске закончился победой гостей.

Хозяева достаточно быстро заработали большинство и открыли счет, но во втором периоде Камиль Фазылзянов восстановил статус-кво. 5 минутами позднее «Сокол» вновь вышел вперед, но на 46-й минуте «Барс» сумел сравнять счет. Игра перешла в овертайм, где казанской команде понадобилось 1,5 минуты для победной шайбы – отличился Денис Цуканов.

Таким образом, «Барс» повел в серии 3-2. Шестой матч состоится в Казани.