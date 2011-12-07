Роб Клинкхаммер признан лучшим игроком недели в КХЛ

Форвард казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признан лучшим форвардом четвертой недели очередного чемпионата КХЛ. Лучшим вратарем признан Константин Барулин из ХК «Сочи». Лучший защитник – Павел Турбин из «Амура». А вот лучшим форвардом стал казанский форвард Роб Клинкхаммер – на его счету четыре заброшенные шайбы за неделю, одна из которых стала победной. На его счету также 9 силовых приемов и 12 бросков по воротам соперников.