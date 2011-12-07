Один игрок «Ак Барса» вошёл в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо вошёл в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ по версии «Спорт-Экспресса».

По данным издания, годовой оклад игрока без учёта бонусов составляет 85 млн рублей.

В ТОП-50 рейтинга попали шесть представителей казанского клуба. Помимо Азеведо это: Найджел Доус и Данис Зарипов (по 60 млн рублей), Станислав Галиев, Стефан Да Коста и Патрис Кормье (по 55 млн рублей).

Возглавил рейтинг хоккеист московского «Динамо» Вадим Шипачёв с окладом в 120 млн рублей.