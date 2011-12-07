Полина Кудерметова проиграла два одиночных матчах в розыгрыше полуфинала Кубка федераций

16-летняя теннисистка из Татарстана Полина Кудерметова сыграла два одиночных матчах в розыгрыше полуфинала Кубка федераций против сборной Румынии. Об этом сообщает федерация тенниса России. Увы, оба матча Полина проиграла. В первый день турнира она в трех сетах уступила Ане Богдан – 1:2 (3:6, 7:6, 1:6). На следующий день Кудерметова играла с Жаклин Кристиан, и вновь уступила – 5:7, 3:6. Тем не менее, уроженка Казани приобрела бесценный опыт, к тому же ее коллеги Блинкова и Калинкина выиграли пареную встречу у румынок, и вывели Россию в финальный этап турнира, который пройдет в апреле в Будапеште.