Карпин о вратаре, пропустившем 10 мячей: Ну какую перспективу можно увидеть в том, что в Попова 15 раз попали и 10 раз не попали?

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в эфире «Коммент-шоу» на YouTube рассказал о впечатлениях от молодёжной команды, которая проиграла «Сочи» со счётом 1:10. Специалист считает, что по той встрече реальную перспективу увидеть в ком-либо невозможно.

«Ну какую перспективу можно увидеть в том, что в Попова 15 раз попали и 10 раз не попали?», — заявил Карпин.

Тренер остался недоволен высказыванием вратаря во флеш-интервью о том, что он «доволен игрой».

«Вратари, которые пропускают один гол, всегда себя винят. В любом голе абсолютно, даже в том, в котором невозможно ничего сделать. А этот пропустил десять, из них 5-6 мог не пропустить: там были ошибки. И он говорит, что доволен игрой», — сказал специалист.

Напомним, что 17-летний Денис Попов появился на поле из-за массовых заражений COVID-19 в основном составе «Ростова». Клубу пришлось выставить игроков молодёжки и академии. Попов при этом совершил 15 сейвов за матч и установил рекорд РПЛ.