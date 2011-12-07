Александр Кокорин: Люблю пиво и иногда пью его после игр

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал клубной пресс-службе о том, какие алкогольные напитки он предпочитает пить и какая позиция на поле подойдет ему в данный момент.

«Люблю пиво, иногда бывает, что пью его после игр. Водку не люблю. <…> Это ложные стереотипы. Русские не любят пить слишком много водки, только в нормальном количестве», — заявил Кокорин.

Бывший форвард «Зенита» пояснил, что сейчас он переживает не самый простой момент в своей профессиональной карьере. Несмотря на то что ему нравится в Италии, игрок не получает достаточно игрового времени в составе «фиалок» и даже готов сменить амплуа.

«Для меня сейчас самое важное — быть готовым физически. И я хочу играть. Неважно, нападающим, правым вингером, левым, в центре поля, защитником… Я просто хочу играть и обрести стабильность», — резюмировал россиянин.

Напомним, что в стартовавшем недавно сезоне «Серии А», Кокорин не вышел на поле ни разу. Всего после перехода из столичного «Спартака» игрок сыграл за «Фиорентину» 94 минуты и не отметился забитыми мячами.

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