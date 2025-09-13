Владимир Вавилов стал лауреатом международной гуманитарной премии «Совесть»

11 сентября 2025 года жюри Международной гуманитарной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова за вклад в дело защиты детства объявило на своем заседании лауреатов. Знаменательно, что это событие произошло в преддверии дня рождения писателя, которому 13 сентября исполнилось бы 90 лет. Этому юбилею посвящен проект Российского детского фонда «Рыцари детства», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лауреатом премии в номинации «Благотворительность» стал казанец Владимир Вавилов.

Обладателем Гран-при за выдающиеся заслуги в деле защиты детства стал легендарный Валентин Иванович Дикуль, создатель первого в стране центра реабилитации больных со спинно-мозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича.

- В 2025 году в оргкомитет поступило более 200 заявок из 53 регионов. НКО, фонды, группы граждан и самые разные организации номинировали медиков, педагогов, благотворителей, писателей, руководителей предприятий, режиссеров и актеров детского театра, библиотекарей, - словом людей самых разных профессий, которые свое свободное время, средства и силы тратят на помощь детям. Победители – это достойнейшие люди, сделавшие много добра для наших детей. – Глубокого уважения и нашей искренней благодарности заслуживают и все без исключения номинированные на премию, – подчеркнул Дмитрий Лиханов, председатель Российского детского фонда, председатель жюри премии «Совесть».

Как сообщается на официальном сайте премии, церемония награждения лауреатов состоится в день учреждения Советского детского фонда имени В.И. Ленина (ныне Российский детский фонд) 14 октября 2025 года в Российском академическом молодежном театре.

Лауреатам будут вручены медали и памятные дипломы. Обладатель Гран-при премии «Совесть» получит уникальную награду — статуэтку, выполненную в виде стилизованной капли слезы ребенка.