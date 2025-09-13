В РТ внедрили интеллектуальную систему управления дорожным движением в рамках нацпроекта

В Республике Татарстан завершена реализация масштабного проекта по внедрению современных технологий управления транспортными потоками. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 19 ключевых перекрестках Казани и Набережных Челнов установлено интеллектуальное дорожное оборудование.

Инфраструктурные изменения включают монтаж 19 специализированных контроллеров, 92 радиолокационных детекторов транспортных средств и 19 камер видеонаблюдения. Все объекты интегрированы в единую систему адаптивного управления, которая осуществляет мониторинг трафика в режиме реального времени и автоматически оптимизирует работу светофорных объектов.

Финансирование проекта составило 122,8 миллиона рублей, причем 97 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета. Реализация проекта осуществлена ГБУ «Безопасность дорожного движения» Республики Татарстан.

Внедрение системы позволит значительно повысить пропускную способность дорожной сети, сократить время ожидания на перекрестках и уменьшить количество заторов. Умные алгоритмы анализа транспортных потоков способны динамически адаптировать работу светофоров под текущую дорожную ситуацию, учитывая интенсивность движения, время суток и другие факторы.