Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине»

«Ростов» и «Рубин» договорились о переходе 24-летнего защитника, способного закрыть весь фланг, Александра Зуева. Игрок в ближайшее время будет заявлен в качестве футболиста «Рубина».

За казанский клуб Зуев выступает с сентября прошлого года — он был в аренде. Футболист провёл 17 матчей, забил гол и отдал голевую передачу. Игрок продемонстрировал по итогам сезона точность передач на уровне 86,6%, совершал 1,4 отбора за игру и 0,9 перехватов.

Портал transfermarkt.de оценивает сделку по переходу Зуева в €1 млн при трансферной стоимости игрока в 1,5 млн евро.