«Рубин» - «Локомотив»: казанцы три года не знают побед

Во всех турнирах команды друг с другом пересекались 40 раз. 11 побед в активе казанцев, 14 раз команды расходились миром, 15 побед на счету гостей. Статистика последних лет куда более плачевна: «Рубин» не знает побед над «Локо» уже более трех лет. Последний раз казанцы побеждали еще при Хави Грасии - 29 апреля 2017 года - с минимальным счетом 1:0. Из того состава сейчас в Казани осталось ноль футболистов.

Примечательно, что в прошлом сезоне наша команда тоже в первом туре сражалась с «Локомотивом», но в гостевой игре. Тогда главным тренером был Роман Шаронов. Болельщики выдали крутой перфоманс-напоминание о том, что Казань начинала путь к чемпионству-2008 именно в Черкизово, футболисты выдали ничью (1:1), а у гостей забил Хвича Кварацхелия, которого «Рубин» переманил именно у «Локо». Зато потом команды пошли разнонаправленно: «железнодорожники» пытались навязать «Зениту» борьбу за чемпионство (не особо успешно) и бодались за выход из группы в Лиге чемпионов (совсем не успешно), тогда как казанцы бились за сохранение места в РПЛ. Во втором круге чемпионата соперниками рулили уже новые тренеры, а «Локомотив» усилиями дубля Алексея Миранчука снял вопрос о победителе уже в первом тайме.

Москвичи открыли для себя новый сезон в минувшую пятницу матчем за Суперкубок страны против «Зенита». «Локо» чаще бил в сторону ворот (18 ударов против 9), чаще попадал в створ ворот (7 ударов против 3), но реализация была на стороне действующих чемпионов страны. «Зенит» открыл счет на 14-й минуте матча: Дуглас Сантос с фланга подал в штрафную, где выше всех выпрыгнул Артем Дзюба и пробил мимо Гильерме. На 70-й минуте питерцы удвоили преимущество, когда Магомед Оздоев с 25 метров нанес пушечный удар под перекладину. «Локомотив» же сумел ответить лишь одним мячом: Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной, а Чорлука выиграл борьбу у Ловрена и подарил москвичам надежду.

«Локомотив» в это короткое межсезонье практически не шумел на трансферном рынке. О завершении карьеры объявили 32-летний защитник Бенедикт Хеведес и 31-летний полузащитник Александр Коломейцев. Истек контракт у 35-летнего Фарфана, а защитника Маргасова решил выкупить ФК «Сочи», где он отыграл последний сезон. Всего несколько дней назад другой защитник - Брайан Идову - рассказывал о целях на сезон и борьбе в Лиге чемпионов, но клуб счел иначе и делегировал его в аренду в подмосковные «Химки».

И вроде бы взят курс на омоложение, но входящие трансферы слегка удивили. Ключевой сделкой стал переход в статусе свободного агента 31-летнего центрального защитника Слободана Райковича. Карьера серба последние годы плавно шла по наклонной: с «Дармштадтом» продержался в Бундеслиге, с «Палермо» вылетел в Серию В, а зимой 2020 года подписал контракт с «Перуджей». Умолчим при этом о количестве ошибок игрока в Серии В, которые приводили к голам в ворота его команд, но пока такое усиление для «Локо» выглядит сомнительным.

Также в Москву вернулся нападающий Федор Смолов, успевший помочь «Сельте» не вылететь из Примеры. Среди остальных покупок упомянем и о переходе защитника Виталия Лысцова, узбекского вингера Жасурбека Жалолиддинова и форварда с паспортом Беларуси Виталия Лисаковича (второго бомбардира Высшей лиги).

До закрытия трансферного окна достаточно времени, отсюда и масса трансферных слухов. Братьями Миранчуками интересуются в Серии А, а Смолов может продолжить карьеру в «Фенербахче» - подобные разговоры подчас негативно влияют на самих футболистов. Также вне заявки на сезон оказался Лука Джорджевич, а это значит, что можно ожидать и покупки одного легионера.

Казанцы подходят к этой встрече практически без потерь: не сможет принять участие в матче новичок Олег Шатов, получивший небольшое повреждение. «Рубин» в межсезонье провел всего один контрольный матч - на своей базе сыграл вничью с «КАМАЗом». Тем не менее в Казани пока удается сохранить лидеров прошлого сезона, а значит, вечером нас ждет интересный футбол.