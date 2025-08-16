В Нижнекамске завершили реконструкцию улицы Студенческой

16 августа 2025  17:30

После капитального ремонта открылось движение по обновленному участку улицы Студенческой в Нижнекамске. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке от Корабельной до улицы Гайнуллина.

Как сообщил глава района Радмир Беляев, реконструкция затронула всю дорожную инфраструктуру: помимо обновления проезжей части были построены велодорожки, почти 2 километра тротуаров, установлены 106 современных опор освещения и новые остановочные павильоны.

На дорожные работы в Нижнекамске в этом году выделено 3 миллиарда рублей. Параллельно завершается капитальный ремонт на улице Лесной. Беляев выразил благодарность правительству Татарстана и лично Раису республики за поддержку в реализации этих проектов.

