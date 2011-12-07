СКА обыграл вторую команду из Татарстана за неделю

Нижнекамский «Нефтехимик» в игре 21-го тура ФНЛ гостил в Хабаровске у СКА. Команды выдали зрелищный матч, забив на двоих 5 голов.

Гости первыми открыли счёт — отличился Александр Юшин. Однако во втором тайме СКА дважды поразил ворота гостей за 8 минут: сначала забил Константин Базелюк, а затем Илья Агапов носком бутсы подправил мяч в свои ворота после удара Рамазана Гаджимурадова. На 87-й минуте Гаджимурадов успел оформить дубль, а в компенсированное время Максим Артемчук сократил разрыв в счёте — 3:2 в пользу Хабаровска.

Напомним, в прошлую среду СКА на своём поле выбил «Рубин» из Кубка России.