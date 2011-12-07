«Ак Барс» проиграл четвертый раз подряд

В воротах казанцев опять работал Подъяпольский, и вот уже на второй минуте встречи он пропустил – после дальнего броска последовало подставление клюшки – 0:1. Так матч начался без всякой разведки. А за 12 минут до перерыва москвичи, словно под копирку, забили и вторую шайбу – 0:2. При этом игра шла под диктовку гостей, а в концовке первой двадцатиминутки казанцы удалились уже во второй раз в матче.В начале второго периода казанцы отстояли в меньшинстве, но лишь для того, чтобы нарушить правила при смене – третье удаление в хозяев в матче. И большинство это москвичи реализовали – 0:3. Свой первый голевой момент казанцы создали лишь на 32-й минуте, но Галиев с неудобной руки в ворота не попал.Затем и хозяева наконец-то получили численный перевес, но в большинстве даже в зоне соперники не смогли удержаться. С трибун «Татнефть-Арены» явственно послышался неодобрительный свист. Роб Клинкхаммер, вступившийся за Галиева, спровоцировал потасовку, но в итоге был удален (2+10). Но этом команды ушли на второй перерыв – при счете 0:3.Отстояли и это меньшинство хозяева, но и время убывало, да и силы у казанцев от этой беготни убывали. Но отложенный штраф в формате «6:5» позволил хозяевам сократить отставание – отличился Артем Лукоянов – 1:3 за 16 минут до конца третьего периода. Шайба эта привела в восторг трибуны, и они погнали своих любимцев вперед. Но время быстро убегало, а «Динамо» держалось. Но за три минуты до конца периода Галиев, обокрав защитника, вышел один на один с Еременко, забросил вторую шайбу – 2:3!Увы, сам Галиев тут же получил удаление от чрезмерного усердия.Так что сравнять счет не получилось. И это стало для «Ак Барса» четвертым поражением подряд. Теперь в чемпионате КХЛ недельный перерыв, но «Матч звезд» в этом году пройдет в Татарстане, так что с хоккеем мы не прощаемся.