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«Динамо-Казань» в первом матче чемпионата России уступила «Локомотиву» из Калининграда

Волейболистки казанского «Динамо» неожиданно начали с поражения очередной чемпионат России.
Первые два сета волжанки уступили – 23:25 и 21:25. Затем казанки выиграли третий сет (25:17), и вели в четвертой партии (9:5), но затем последовал провал – 16:25 и 1:3 по партиям.
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