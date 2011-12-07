Экс-игрок «Рубина» перебрался в клуб бразильской Серии В

32-летний полузащитник Карлос Эдуардо, известный казанским болельщикам по выступлениям за «Рубин», подписал контракт с бразильским «Жувентуде». Команда выступает в Серии В, куда вернулась спустя сезон после вылета.

Футболист заключил контракт с клубом из города Кашиас-ду-Сул на срок до декабря 2020 года. Отметим, что Карлос Эдуардо является самым дорогим футболистом в истории «Рубина». Его переход из «Хоффенхайма» летом 2010 года обошелся казанцам в 20 млн евро. Из-за череды травм бразилец не заиграл в «Рубине», провел 46 матчей и забил 6 голов.

В апреле 2016 года Карлос Эдуардо продолжил свою карьеру в Бразилии. В январе 2019 года он расстался с «Коритибой» и с тех пор не мог найти себе новую команду. Сейчас трансферная стоимость бразильца оценивается порталом transfermarkt.de в 800 тыс. евро.