VK Fest второй год подряд в Казани у «Чаши»

Организаторы анонсировали второе подряд проведение фестиваля в столице Татарстана. Площадкой вновь станет пространство у Центра семьи «Казан». В знак старта события вечером 5 марта на фасаде здания развернули лазерное шоу с цветами бренда и создали цифровую инсталляцию — парящее облако над чашей.

Руководитель фестиваля Зоя Новикова призналась, что команда влюблена в эту локацию: «Ни один объект не вдохновлял нас на такие перфомансы. Мы благодарны, что нам позволяют создавать наши скромные хулиганства».

В прошлом году VK Fest собрал 20 тысяч гостей. В этом году территорию планируют расширить, чтобы принять ещё больше посетителей. Программу организаторы обещают объявить позже.