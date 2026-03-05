Ушел из жизни спортивный журналист Рустэм Кулеев

Республика
5 марта 2026  17:59
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня, на 70-м году жизни, скончался известный татарстанский спортивный журналист Рустэм Кулеев.

Более 10 лет он проработал корреспондентом газеты «Казанские ведомости», где его репортажи и статьи о спорте находили живой отклик у читателей. За годы работы он освещал самые яркие события и остался в памяти коллег и болельщиков человеком увлеченным, профессиональным и неравнодушным.

Редакция «Казанских ведомостей» выражают глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Рустэма Кулеева. Дата прощания будет объявлена позднее.
 

