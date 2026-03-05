В РТ в 2026 году по нацпроекту отремонтируют 10 мостов

Восемь из десяти объектов начали ремонтировать ещё в прошлом году. Среди наиболее значимых — металлический мост 1970 года через реку Ик на трассе «Актаныш — Муслюмово». Его протяжённость составляет 228 погонных метров.

Особое внимание уделят переправе через Большую Сульчу в Аксубаевском районе. Сооружение 1984 года находится в аварийном состоянии и соединяет посёлок Мюд с семью населёнными пунктами.

Завершат ремонт путепровода на перегоне Буа — Лощи и моста через Киятку в Буинском районе. В Кукморе построят новый путепровод через железную дорогу. Работы также пройдут в Новошешминском, Нижнекамском, Елабужском и Лениногорском районах.