В Казани уничтожили почти 700 кг куриного мяса с сальмонеллой

Роспотребнадзор выявил опасную продукцию в ходе планового мониторинга в одном из заведений общепита. Образцы филе цыплёнка-бройлера не соответствовали техрегламенту по микробиологическим показателям.

Внеплановая проверка на производстве индивидуального предпринимателя подтвердила нарушения: антисанитария в цехах, проблемы с обработкой инвентаря и отсутствие лабораторного контроля. В пробах мяса обнаружили сальмонеллу.

Вся небезопасная партия — 685,3 кг — утилизирована. На бизнесмена составлены административные протоколы, сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Две декларации о соответствии на продукцию признаны недействительными. Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения — исполнение контролирует ведомство.