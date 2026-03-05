В Казани уничтожили почти 700 кг куриного мяса с сальмонеллой

5 марта 2026  21:10

Роспотребнадзор выявил опасную продукцию в ходе планового мониторинга в одном из заведений общепита. Образцы филе цыплёнка-бройлера не соответствовали техрегламенту по микробиологическим показателям.

Внеплановая проверка на производстве индивидуального предпринимателя подтвердила нарушения: антисанитария в цехах, проблемы с обработкой инвентаря и отсутствие лабораторного контроля. В пробах мяса обнаружили сальмонеллу.

Вся небезопасная партия — 685,3 кг — утилизирована. На бизнесмена составлены административные протоколы, сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Две декларации о соответствии на продукцию признаны недействительными. Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения — исполнение контролирует ведомство.

